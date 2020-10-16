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16.10.2020 - 02:15 | | DHA

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul genelinde eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler tarafından uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından saat 00:30 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. 

İstanbulda DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var


BASKIN YAPILAN ADRESLERDEN BİRİ DE ZEYTİNBURNU

Ekiplerin baskın yaptığı adreslerden biri de Zeytinburnu oldu. Telsiz Mahallesi 72. Sokakta bulunan 4 katlı binaya giren ekiplerin bina içerisindeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor. 

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