Ä°stanbul'da DEAÅž Operasyonu! Ã‡ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

Operasyon kapsamÄ±nda girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â

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Operasyona Ã¶zel tim polisleri de katÄ±lÄ±rken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda Fatih'te bulunan 4 katlÄ± bir binanÄ±n birinci katÄ±na da giren polis ekipleri iÃ§eride arama yaptÄ±. Operasyon dÃ¼zenlenen adreste yakalanan ÅŸÃ¼phelinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.