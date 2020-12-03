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Operasyon kapsamÄ±nda Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle giren polis ekipleri iÃ§eride arama yaptÄ±. Operasyon dÃ¼zenlenen adreslerde yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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