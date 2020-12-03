03.12.2020 - 00:58 | | DHA
Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonu: Çok sayÄ±da gözaltÄ± var
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne (TEM) baÄŸlÄ± polis ekipleri, 9 ilÃ§ede DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik daha Ã¶nceden belirlenen 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. 16 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â
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Operasyon kapsamÄ±nda Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle giren polis ekipleri iÃ§eride arama yaptÄ±. Operasyon dÃ¼zenlenen adreslerde yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilerek sorgulanmak Ã¼zere Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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Ä°stanbul'da DEAÅž operasyonuÄ°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'ne (TEM) baÄŸlÄ± polis ekipleri, 9 ilçede DEAÅž terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. 16 ÅŸüpheliye yönelik operasyon kapsamÄ±nda girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayÄ±da kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar sorgulanmak üzere Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.