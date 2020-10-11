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11.10.2020 - 17:34 | | DHA

İstanbul'da dehşet anları! Önce gelin arabasına sonra otomobile çarptı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yokuş aşağı inen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce gelin arabasına daha sonra otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da dehşet anları! Önce gelin arabasına sonra otomobile çarptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 547 Sokak'tan yokuş aşağı inen 41 L 9507 plakalı Atilla Orman'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Galeri Caddesi'nde seyir halindeki 34 BYC 693 plakalı gelin arabasına, daha sonra 34 CUF 879 plakalı otomobile çarptı. Kazada İBB'ye bağlı içerisinde yol bakım malzemeleri taşıyan kamyonet sürücüsü Atilla Orman ile diğer araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda dehşet anları Önce gelin arabasına sonra otomobile çarptı

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