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18.10.2020 - 17:45 | | İHA

İstanbul'da dehşet! Komşunun kafasına baltayla vurdu

İstanbul Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan baltalı kavganın dehşet veren görüntüleri de ortaya çıktı.

Avcılar'daki baltalı kavgandan dehşet veren görüntü!
Avcılar'daki baltalı kavgandan dehşet veren görüntü!
Avcılar'daki baltalı kavgandan dehşet veren görüntü!
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Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında ‘araç yerime park ettin’ meselesi yüzünden baltalı kavga çıkmıştı.

Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ise gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.

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