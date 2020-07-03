Ä°stanbul'da dev uyuÅŸturucu operasyonu: 59 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

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03.07.2020 - 18:48 | | DHA

Ä°stanbul'da dev uyuÅŸturucu operasyonu: 59 kiÅŸi gözaltÄ±nda

Ä°stanbul'daki 5 ilÃ§ede 53 adrese 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± yapÄ±lan operasyonlarda 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon anlarÄ± ise helikopterden ve yerden polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.Â

Ä°stanbul'da dev uyuÅŸturucu operasyonu: 59 kiÅŸi gözaltÄ±nda

Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 29 Haziran gÃ¼nÃ¼ Ãœmraniye ve ÃœskÃ¼dar merkezli olarak AtaÅŸehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Narkotik polisinin bir sÃ¼redir teknik ve fiziki takip gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekiplerince operasyon dÃ¼zenlenen evlerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da silah ve uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Operasyona polis helikopteri ve Ã–zel Harekat polisleri de destek verdi.

Ä°stanbulda dev uyuÅŸturucu operasyonu: 59 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. GÃ¶zaltÄ±ndaki 59 ÅŸÃ¼pheliden 56'sÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken, 3 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyon anlarÄ± ise helikopterden ve yerden polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarihi açÄ±lÄ±ÅŸta iki sektöre dikkat çektiSon dakika haberi... CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, video konferans yöntemiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Konya OvasÄ± SulamasÄ± 1. 2. ve 3. KÄ±sÄ±m SulamalarÄ± Hizmete Alma Töreni'nde konuÅŸtu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan salgÄ±n döneminde iki sektörün öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sektörlerin saÄŸlÄ±k ve gÄ±da olduÄŸunu söyledi.
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