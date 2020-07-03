Ä°stanbul'da dev uyuÅŸturucu operasyonu: 59 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 29 Haziran gÃ¼nÃ¼ Ãœmraniye ve ÃœskÃ¼dar merkezli olarak AtaÅŸehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Narkotik polisinin bir sÃ¼redir teknik ve fiziki takip gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonlarda 59 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekiplerince operasyon dÃ¼zenlenen evlerde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da silah ve uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Operasyona polis helikopteri ve Ã–zel Harekat polisleri de destek verdi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. GÃ¶zaltÄ±ndaki 59 ÅŸÃ¼pheliden 56'sÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken, 3 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Operasyon anlarÄ± ise helikopterden ve yerden polis kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi.Â