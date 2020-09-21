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21.09.2020 - 12:32 | | AA

İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen sözde alan sorumlusu iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP/C operasyonunda iki kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ön camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde emniyete götürdüBursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kadın sürücü, otomobiline saldırıp ön camını tekmeleyen genci kaputun üzerinde emniyete götürdü. Gencin ön kaput üzerindeki tehlikeli yolculuğu MOBESE kameraları tarafından anbean görüntülendi.
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