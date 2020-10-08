İstanbul'da dolu yağışı başladı mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 9 Ekim İstanbul hava durumu uyarısı
İstanbul'da ana gündem maddesi dolu yağışı. Konuyla ilgili olarak 9 Ekim İstanbul hava durumu ile ilgili MGM'den beklenen açıklamalar ve uyarılar birbiri ardına geldi. Gün itibariyle şiddetli olmayan yağışların başlamasıyla İstanbullular, dolu yağacak mı ve yarın hava nasıl olacak sorusunun cevabını aramaya başladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre İstanbul'da 9 Ekim Cuma hava durumu belli oldu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölge genelinde kuvvetli (21-50 Kg/m²),Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Bölge genelinde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor.
RÜZGAR
Güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.