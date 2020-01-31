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31.01.2020 - 07:08 | | İHA

İstanbul'da dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın!

Esenyurt’ta 4 katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangında dokuz yüz metre kare alan zarar gördü. Tekstil atölyesinde çalışan işçiler ise yangının çıktığı anda tahliye edildi. Fabrikada ise hasarın meydana geldiği öğrenildi.

İstanbul'da dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın!

Yangın, sabah 04.30’da Esenyurt İlçesi Akşemsettin Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İstanbulda dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın

Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları gören işçiler, tahliye edildi. İşçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Uzun süre boyunca yanan fabrikada duman tahliyesi gerçekleştirildi. Toplam dokuz yüz metrekare alan üzerine kurulu olan fabrikada hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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