İstanbul'da durakta genç kadına taciz ve saldırı! 'Korkudan evime gidemiyorum'

İstanbul’da bir giyim firmasının sosyal medya uzmanı olan Nagehan Bıyıklı (22), 29 Ağustos Cumartesi sabahı 03.00 sıralarında Bostancı’da İETT otobüs durağında taksi beklerken, durakta oturan iki erkeğin tacizine uğradı. Erkeklerden biri göğsünü ellemeye çalıştığı sırada elini iterek taksiye doğru yöneldiğini söyleyen Bıyıklı, yaşadığı dehşeti Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'a şöyle anlattı:

ÖNCE TACİZ ETTİLER

“O gün arkadaşlarımla Maltape’de bir kafede oturduk sohbet ettik. Sonra arkadaşlar beni Bostancı’daki lunaparkın oraya bıraktı. Merkezdeki otobüs durağına gittim. Tam ben gittiğimde bir taksi yolcusunu alıp yola çıktı. Durakta bekleyen iki erkek vardı. Bir tanesi ‘Ben seni gideceğin yere bırakayım, birlikte gidelim’ dedi. ‘Hayır sağ olun taksi bekliyorum’ dedim. Sonra ‘Uzatma gel dedim sana, ne yapacaksın bu saatte dışarıda’ diyerek üstüme yürüdü. ‘Gece gece belanı bulma’ dedim. Göğsüme dokunmaya çalıştı. ‘Göğsüme dokunma’ diyerek elini itekledim. O sırada taksi gelmişti. Tam binecektim ki yüzüme tekme yedim. Yere düştüm. İkisi birden beni dövmeye başladılar. Tekme yumruk girdiler. Beni taciz eden, yerdeyken ‘Bak güzelliğine güvenirsen güzelliğini de böyle alırım, aklından çıkartmazsın beni’ dedi. Yüzümün kanlı haline bakıp güldü. Şuurumu kaybettim. Bayılmışım. Sonra ne oldu tam bilmiyorum.

Kokoreççiler yardım etti bana. Gözümü ambulansta açtım. Hastanede tedavi altına aldılar. Orada kan kusmaya başladım. Belime aldığım darbeden mi kırılan burnumdan dolayı mı bilmiyorum. Burun kemiğim tuzla buz olmuş. İki dişim kırılmış. Dudağım patlamış. Her yerim kan içindeydi. Kafamda şişlikler var.

Darp raporu verdiler.Taburcu olunca Bostancı’daki karakola gittik. Şikâyetçi olduk. Gayet güzel ilgilendiler. ‘Sakin ol geçecek, bulacağız’ dediler. İki polisle olay yerine gittik. MOBESE kamerası olmadığını söylediler. Şimdi ailemin yanındayım. Polislerden haber bekliyorum. Ama henüz bir dönüş olmadı. Ben bu şahısların bulunmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Belki de beni takip ediyorlardı, hiçbir şey bilmiyorum.

‘ACIYLA YAŞIYORUM’

Bana kâbus dolu o anları yaşatan o canilerin yakalanmasını istiyorum. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Yüzüm tanınmayacak halde. Devlet hastanesi koronavirüsten dolayı ameliyat yapmıyor, ‘6 ay sonra gel’ diyor. Ben burun kırığının acısını yaşıyorum hâlâ. Özel hastane de çok pahalı ona param yetmez. Ben 6 ay beklemek istemiyorum kırık burunla.”

‘BUNU YAPANLAR YAKALANSIN’

Kendisine saldıranların 30 yaşlarında olduğunu belirten Bıyıklı, “İkisi de 1.70 boylarında beyaz tişörtlü ve kotluydu. Spor ayakkabı vardı altlarında. Onu da yüzüme tekme yerken gördüm. Beni taciz edeni görsem tanırım. Darp edilirken içinde 3 bin liraya yakın para olan cüzdanım, altın kolyem, tek taş pırlanta yüzüğüm düştü. Bunları o şahıslar mı aldı, başkası mı bilmiyorum. Orası ana cadde. Büfeler var, dolmuşlar var. Metro çalışması var. Nasıl kamera olmaz anlamıyorum. Bana bunu yapan caniler yakalansın. Lütfen onları yakalayın. Korkudan evime bile gidemiyorum” dedi.