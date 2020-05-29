İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri ne olacak? Eczane açılış ve kapanış saati nedir?

1 Haziran'dan itibaren eczanelerin çalışma saatlerinin hangi aralıkta olacağı belli oldu. İstanbul Eczası Odası konu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri ne olacak?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.