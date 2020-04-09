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09.04.2020 - 13:04 | | DHA

İstanbul'da evsizler alt geçitte yatarken fotoğraflandı!

İstanbul'da corona virüs salgınına rağmen barınma yerlerine gitmeyi kabul etmeyen çok sayıda evsiz hala sokaklarda kalıyor.

İstanbul'da evsizler alt geçitte yatarken fotoğraflandı!

Türkiye genelinde corona virüs sebebiyle geniş kapsamlı tedbirleri alınıyor. Evsizlerin barınması için de bir çok önlem alındı. Ancak bazı evsizler barınma yerlerinde kalmak istemiyor. İstanbul Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi'nin altında yatan çok sayıda evsiz kameralara yansıdı.

Alt geçit altında kalan bir evsiz, "Barınma evine gitmedim. Valilik bize 300 lira para veriyor. Ancak bakımevleri büyükşehir belediyesinin kontrolünde. Bakım evlerinde sosyal mesafe de yok. Hepimiz dip dibeyiz. Burada daha iyi herkes belirli bir sosyal mesafede yatıyor" diye konuştu.

20 yaş altında olduğunu belirten bir evsiz de, "Benim dışarı çıkmam da yasak 20 yaş altında olduğum için. Ben de geldim burada kalıyorum" dedi. Bir başka evsiz ise, "Konuk evi ya da otel olursa giderim. Dezenfekte ediyorlar en azında oraları." dedi.

Haşim İşcan Geçidi'ne polislerin gelmesiyle birlikte bazı evsizler toparlanarak buradan ayrıldı. 20 yaş altı olduğu tespit edilen evsiz ise ekipler tarafından götürüldü.

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