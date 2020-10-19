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19.10.2020 - 05:18 | | Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu

İstanbul Kartal'da bariyerlerin ok gibi girdiği otomobildeki iki kişinin ayakları koptu. Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Cevizli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Ahmet Kaan Aksu yönetimindeki 41 BU 129 plakalı otomobil, yerlerin de ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İstanbul'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu

 

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca'nın ayaklarını kopardı. Kaza sonucu iki kişi otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbulda feci kaza İki kişinin ayakları koptu

İstanbulda feci kaza İki kişinin ayakları koptu

İstanbulda feci kaza İki kişinin ayakları koptu

Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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