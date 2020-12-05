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05.12.2020 - 03:35 | | DHA

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Cep telefonlarını fırlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Cep telefonlarını fırlattı

Başakşehir'deki bir adreste yapılan operasyon sırasında bir şüpheli ise polisin eve geldiğini görünce evindeki cep telefonlarını bir çarşafa sarıp pencereden fırlattı. Polisin bina çevresinde yaptığı aramada, 5 cep telefonu ile bir kâğıda yazılı cep telefonu numarası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adrese baskın yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbulda FETÖ operasyonu Cep telefonlarını fırlattı

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bir bina oldu. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören şüpheli elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlattı. Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda FETÖ operasyonu Cep telefonlarını fırlattı

 

    Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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