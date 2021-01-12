MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da fırtına! Asırlık çınar ağacı devrildi
ABONE OL
12.01.2021 - 23:12 | | DHA

İstanbul'da fırtına! Asırlık çınar ağacı devrildi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava şartları etkili oldu. Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları ve etkili rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

İstanbulda fırtına Asırlık çınar ağacı devrildi

İstanbulda fırtına Asırlık çınar ağacı devrildi


İstanbulda fırtına Asırlık çınar ağacı devrildi


Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildiİstanbul'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava şartları etkili oldu. Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuna Nehri'nde kırmızı ikaz! Su maymunlar da geldi

Tuna Nehri'nde kırmızı ikaz! Su maymunlar da geldi

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Rauf Denktaş kimdir? Rauf Raif Denktaş nereli, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

Rauf Denktaş kimdir? Rauf Raif Denktaş nereli, neden ve ne zaman hayatını kaybetti?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet