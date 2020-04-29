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29.04.2020 - 04:24 | | İHA

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 2'si ağır 5 yaralı

Esenyurt’ta, kontrolden çıkan otomobil yol çalışması yapan dubaları aşıp önce motosiklet, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 02.00 sularında Esenyurt Haramidere bağlantı yolu liman istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, liman istikametine seyreden Yunus Emre Orhan idaresindeki 34 PS 8608 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil, daha sonra Serdal Dil yönetimindeki 59 PG 903 plakalı motosiklete ardından yol çalışması nedeniyle bir şeridi kapalı olan yoldaki dubaları geçip, çalışanlara ait park halindeki 34 UNV 61 plakalı panelvan araca çarptı. Otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücü Serdal Dil ile ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs ağır, otomobilde ise sürücü Yunus Emre Orhan, Furkan Çelik, Kaan Bozkurt yaralandı.

İstanbulda gece yarısı feci kaza 2si ağır 5 yaralı

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği tek şeritten sağlamaya çalışırken, daha sonra kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ağır yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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