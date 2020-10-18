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18.10.2020 - 03:43 | | AA

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Önce 19 yaşındaki Hazal'ı sonra kendini vurdu

Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaralayan genç, aynı silahla intihar etti.

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay! Önce 19 yaşındaki Hazal'ı sonra kendini vurdu

Yavuz Selim Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

İstanbulda gece yarısı korkunç olay Önce 19 yaşındaki Hazalı sonra kendini vurdu


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A’nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda gece yarısı korkunç olay Önce 19 yaşındaki Hazalı sonra kendini vurdu


Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbulda gece yarısı korkunç olay Önce 19 yaşındaki Hazalı sonra kendini vurdu


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