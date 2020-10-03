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03.10.2020 - 02:18 | | İHA

İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın!

Kartal'da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı. İçerisinde birisi bebek toplam altı kişinin olduğu eve itfaiye ekipleri dört bir koldan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oldukça büyük.

İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın!

Kartal, Çarşı Mahallesi, Tarihi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yer alan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birisi bebek altı kişinin yaşandığı ev sakinlerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Yakacık ve Kartal itfaiye ekipleri dört bir koldan alevlere müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak caddeyi sivil araç giriş ve çıkışına kapattı.

İstanbulda gece yarısı korkutan yangın

Sağlık ekiplerinin her durum için hazır bekletildiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ormanlık alana girişte bulunan tel örgüler ekiplerin rahat çalışabilmesi için kesildi.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olan ahşap evin sahiplerinden olan bir kadın görevini yapmakta olan basın mensuplarına saldırarak 'Ancak izlemeye gelirsiniz' diyerek tepki gösterdi ve hakaretler etti. Saat 01.00 sıralarında çıkan yangının çıkış nedeni ise geniş çaplı soruşturma sonrasında belirlenecek.

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