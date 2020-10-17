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17.10.2020 - 18:38 | | DHA

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından çifte gökkuşağı çıktı.

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da öğleden sonra aralıklarla yağmur etkili oldu.

Yağışın ardından çifte gökkuşağı çıktı. Bağcılar semalarında beliren çifte gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu paylaştıSon dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.
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