21.06.2020 - 12:16 | | DHA
İstanbul'da güneş tutulması
Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.
Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü.
Arnavutköy'de ortalık karıştı! İki kız kardeş...İstanbul Arnavutköy’de 7 aydır kayıp olan annelerini alıkoymakla suçladıkları Kerem G.'den şikâyetçi olan iki kız kardeş, adliyeye sevk edildiği esnada şüpheli Kerem G'ye saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.