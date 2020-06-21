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21.06.2020 - 12:16 | | DHA

İstanbul'da güneş tutulması

Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.

İstanbul'da güneş tutulması


Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü.

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