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22.01.2021 - 16:18 | | DHA

İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

İstanbul Ataşehir'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi kendisini eve kilitledi. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bıçakla kendisine zarar veren kişi için Özel Harekat Polisleri de buraya yönlendirildi. Özel Harekat Polisleri eve girerek, kendisine zarar veren kişiyi dışarıya çıkardı. Kelepçe takılan kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Anne ihbar etti, polis eve girdi

Olay İstanbul Ataşehir’de İçerenköy’de bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs kendi boğazına bıçak dayadı. Şüpheli şahıs intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi. Öte yandan acil servis ekipleri hazır bekletildi.

Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu psikolojik sorunları olan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Zerbap Öztürk, “Benim oğlumun psikolojisi bozuk tedaviye ihtiyacı var. Hastaneye götüremiyoruz. Kendisini eve kilitledi, meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulundu. Kendisine zarar vermeye çalışıyor.” diye konuştu.

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