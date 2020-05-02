YangÄ±n, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Sanayi Mahallesi Sakarya Sokakta bulunan 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda meydana geldi. Bina sakinlerinin sahura hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Bir anda binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nÄ± alevler sararken, vatandaÅŸlar binayÄ± boÅŸaltÄ±.Â

Ã‡ATI KATI ALEV ALEV YANDI

KÄ±sa sÃ¼rede alevler tÃ¼m Ã§atÄ±yÄ± sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

YAÅžANANLARI ANLATTIÂ

Sokak sakinlerinden Osman TuralÄ±, yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. TuralÄ±, "Yan binanÄ±n sakiniyiz. Tam yatmak Ã¼zereydik ki, duman yÃ¼kseldi, koku aldÄ±k. Hemen itfaiyeyi aradÄ±k. Ä°tfaiye biraz geÃ§ kaldÄ±. ArkadaÅŸlar yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek Ã¼zere. AnÄ±nda binayÄ± boÅŸalttÄ±k. DoÄŸalgazÄ± ve elektriÄŸi kapattÄ±k. KomÅŸulara haber verdik. Ã‡atÄ± katÄ±nÄ±n ahÅŸap ve vernik olmasÄ±ndan dolayÄ± kolay sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemedi" dedi.Â Â

POLÄ°STEN SOSYAL MESAFE UYARISI

Ä°tfaiye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± izleyen sokak sakinlerine ise polis sosyal mesafe uyarÄ±sÄ± yaparak, yangÄ±nla ilgili bilgi verdi. Ekiplerin bir saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda ÅŸans eseri Ã¶len ya da yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni yapÄ±lacak olan incelemelerin ardÄ±ndan belirlenecek.