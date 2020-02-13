13.02.2020 - 22:25 |
İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, yağış olacak mı? Meteoroloji'den 14 Şubat son dakika tahminleri
Birkaç gündür kapalı havanın etkisinde olan İstanbul'da yarın haftanın son iş gününde yollara düşecek milyonlarca vatandaş, şimdiden İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da 14 Şubat hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? 5°C, 11°C
Az bulutlu, yarın ( Cuma ) zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyrdeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı