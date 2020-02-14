İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, yağmur yağacak mı? Metoroloji'den 15 Şubat Cumartesi son dakika tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre yarın 15 Şubat Cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara’da güney ve doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen Meteoroloji hava durumu raporu.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bolu, Malatya, Ankara ve K. Maraş'ın yüksek kesimleri, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KAR ERİMELERİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL 7°C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



ANKARA 1°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu



İZMİR 11°C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.