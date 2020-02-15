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15.02.2020 - 20:30 |

İstanbul'da hava yarın nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 16 Şubat Pazar Metoroloji'den son dakika tahminleri ve uyarıları

İstanbul'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarılardan sonra İstanbul'a yağışlı hava yeniden yaklaşmaya başladı. Silivri ve Çatalca'da sağanak yağışı etkili oluyor. Peki İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? İşte 15 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını sürdürdüğü İstanbul'da 16 Şubat Pazar gününe ilişkin son dakika hava durumu tahminleri...

İstanbul'da hava yarın nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 16 Şubat Pazar Metoroloji'den son dakika tahminleri ve uyarıları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Yalova), Ege, Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Konya ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 7°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 2°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 15°C Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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