Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, maÄŸdur E.K.'nin annesi ve babasÄ± ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Minire Bilici Tutav, sanÄ±k R.K.R.'nin avukatÄ±nÄ±n celse arasÄ±nda dilekÃ§e sunarak, yabancÄ± uyruklu mÃ¼vekkili yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu iÃ§in savunmasÄ±nÄ±n istinabe yoluyla alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸkan Tutav, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n ayrÄ±ca olay gÃ¼nÃ¼ anaokulunda bulunan 4 kiÅŸinin savunma tanÄ±ÄŸÄ± olarak dinlenilmesini istediÄŸini bildirdi.

SanÄ±k R.K.R.'nin avukatÄ±, Ã¶zel bilimsel bir mÃ¼talaa hazÄ±rlattÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Adli tÄ±p uzmanlarÄ±nca hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ mÃ¼talaa, mevcut delil durumu itibarÄ±yla cinsel istismar olayÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eder bilgiler iÃ§ermektedir. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan sanÄ±ÄŸÄ±n pandemi koÅŸullarÄ±nda Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile dinlenilmesini talep ediyoruz." dedi.

KatÄ±lanlarÄ±n avukatÄ± da okul Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n verdiÄŸi ifadeleri kabul etmediklerini, bunlarÄ±n okulun isteÄŸi doÄŸrultusunda beyanlar olduÄŸunu ve ÅŸikayetlerinin devam ettiÄŸini dile getirerek, "SanÄ±k tarafÄ±nÄ±n sunduÄŸu bilimsel gÃ¶rÃ¼ÅŸe iliÅŸkin raporu da inceleyip beyanda bulunacaÄŸÄ±z. MaÄŸdura ilk teÅŸhisi koyan doktorlarÄ± da tanÄ±k olarak mahkemeye bildireceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k R.K.R. hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen yakalama emrinin infazÄ±nÄ±n beklenmesine, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tanÄ±k talebinin, dosyaya yenilik katmayacaÄŸÄ±ndan reddine karar verdi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan sanÄ±ÄŸÄ±n SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dinlenilmesi talebi iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Avrupa BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ceza Ä°stinabe ve Tebligat BÃ¼rosuna yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar veren mahkeme, bÃ¼rodan sanÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu BirleÅŸik KrallÄ±k'tan ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aktarÄ±mÄ± suretiyle teknik imkanlardan yararlanÄ±larak savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na elveriÅŸli altyapÄ± bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ± hususunda mahkemeye bilgi verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, Ã¶zel bir anaokulunun Ã¶ÄŸrencisi olan E.K.'nin annesiyle bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda polise giderek, Ã¶ÄŸretmeni R.K.R. hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor.

Ä°ddianamede, sanÄ±k R.K.R.'nin "Ã§ocuÄŸun nitelikli cinsel istismarÄ±", "basit yaralama" ve "hakaret" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±l 9 aydan 11 yÄ±l 6 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Asliye Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen dosya, gÃ¶revsizlikle BakÄ±rkÃ¶y AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmiÅŸti.

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