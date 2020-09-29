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29.09.2020 - 08:57 |

İstanbul'da iğrenç olay! Rus kadın sporcu dehşeti yaşadı

İstanbul'da Göktürk Göleti'nde Rus sporcu İrina Z.'yi taciz eden Pakistanlı at binicisi M.T.'ye dava açıldı.

İstanbul'da iğrenç olay! Rus kadın sporcu dehşeti yaşadı

Şüpheli hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddiaya göre; İrina Z. geçen 5 Temmuz'da gölet çevresindeki ormanlık alanda yürüyordu. M.T. boğazını sıktığı ve boğazına bıçak dayadığı kadını taciz etti.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, kadını tekme, yumruk ve bıçak darbeleriyle yaraladı. Kendini korumaya çalışan sporcu kadın da bıçağı ters çevirerek M.T.'ye sapladı ve tacizden kurtuldu. Şikayet üzerine M.T. yakalandı. M.T. ifadesinde "Cinsel içgüdülerimin yüksek olması nedeniyle kadına yaklaşıp, onunla birlikte olmak istedim. Pişmanım" dedi. Cezaevine gönderilen M.T. hakkında cinsel istimar suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapsi istenen M.T. ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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