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08.04.2020 - 14:44 |

İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü dağılımı! Corona virüs haritası yayınlandı

Corona virüs haritası ilgiyle araştırılıyor. Ülkemiz genelinde yayılan corona virüsünün ilçe ilçe dağılımı da belli oldu. Özellikle vaka sayısının en çok görüldüğü İstanbul'da hangi ilçelerde corona virüsü var? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da corona virüsün en çok görüldüğü üç ilçeyi duyurdu. İşte corona virüs haritası! ve İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü dağılımı...

İstanbul'da ilçe ilçe corona virüsü dağılımı! Corona virüs haritası yayınlandı

Dünyada ve ülkemizde yayılmaya devam eden corona virüsü ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Corona virüsü haritası ve İstanbul'da ilçe ilçe corona virüs dağılımı öğrenilmek isteniyor. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da durum nasıl?" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız ek bir bilgi yok. Bu konuda bilginin dağıtım merkezi Sağlık Bakanlığı." dedi. İstanbul'da Avrupa yakası ve Anadolu Yakası hakkında şu bilgileri verdi...

İSTANBUL'DA CORONA VİRÜS DAĞILIMI - HANGİ İLÇELERDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında paylaştığı haritayı da değerlendiren İmamoğlu, "Burada çarpıcı olan şu... Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada.

İstanbulda ilçe ilçe corona virüsü dağılımı Corona virüs haritası yayınlandı

Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

İstanbulda ilçe ilçe corona virüsü dağılımı Corona virüs haritası yayınlandı

Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca... Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle" dedi.

İstanbulda ilçe ilçe corona virüsü dağılımı Corona virüs haritası yayınlandı

 

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