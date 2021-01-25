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25.01.2021 - 13:32 |

İstanbul'da inanılmaz olay! Eve giren kiracı hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Başakşehir'de yeni kiraladığı eve gelen kiracı buzdolabını açınca onlarca donmuş fareyle karşılaştı. Deney amaçlı toplandığı düşünülen fareler polisi harekete geçirdi. Önce ev sahibine ulaşıldı ardından eski kiracıya. Ancak polisin araştırması sonucu ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

Olay İstanbul Başakşehir'de sitede bulunan bir binanın 13'üncü katındaki dairede yaşandı. Yeni kiraladığı evin buzdolabını açan kişi onlarca donmuş fareyle karşılaştı.

Önce deney amaçlı dolaba konulduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı.

CNN TÜRK Muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın haberine göre; Durum, hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine önce polis ardından AFAD ve ilçe sağlık ekipleri geldi.

ESKİ KİRACININ YILAN BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dairede incelemeler yapılırken polis de araştırmalarını sürdürdü. Önce daire sahibinin bilgisine başvuruldu. Daire sahibi de bir önceki kiracıyı işaret etti. Polis, dairenin bir önceki kiracısına ulaştı. İddiaya göre o kiracı yılan besliyordu. O ölü fareleri de yılanlara yediriyordu.

Dairede yapılan araştırmaların ardından fareler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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