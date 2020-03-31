Son dakika haberi: İstanbul'da İranlı ajana suikast! Görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de 14 Kasım 2019'da öldürülen İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani'ye düzenlenen suikaste ilişkin görüntülere ve suikastın ayrıntılarına ulaşıldı. Suikastın Suudi yönetime muhalif yayınlarıyla bilinen gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı ile benzer yönleri ortaya çıktı. Vardanjani'nin de İran muhalifi olduğu, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı ifşaatlar nedeniyle İran tarafından hedef alındığı belirlendi. Vardanjani'nin sosyal medya hesapları üzerinden "Parastoo" isimli hacker grubu kanalıyla Devrim Muhafızları Ordusu aleyhinde paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

KAÇIP TÜRKİYE'YE GELDİ

Vardanjani'nin ülkesinde hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleştiği belirlendi. O dönem İstanbul'da oturan İranlı Ali Esfanjani ile arkadaşlık kurduğu anlaşıldı. Ancak Vardanjani, arkadaşlık yaptığı Ali Esfanjani'nin, kendisi hakkındaki detay bilgileri İranlı iş adamları Amin P. ve Masoud A.M. üzerinden İran istihbarat birimlerine aktardığından habersizdi.

ADIM ADIM CİNAYET

Cinayetin aydınlatılma sürecinde gerek emniyet gerekse de MİT tarafından 90 farklı kamera kaydı ile toplam 320 saatlik görüntü, büyük bir titizlikle incelendi. 49 farklı adreste arama yapıldı. 35 kişinin ifadesine başvuruldu. 185 kişiyle yüz yüze görüşüldü. İşadamı Amin P. ve Ali Esfanjani'nin cinayetten bir gün önce 13 Kasım 2019 tarihinde uyuşturucu baronu firari Naji Sharifi Zindashti'nin adamı olduğu iddia edilen tetikçi Abdulvahhab Koçak ile İstanbul/Cevahir AVM'de saat 20.15 ile 21.00 saatleri arasında bir araya geldikleri tespit edildi. Maktulün arkadaşı Ali Esfanjani'nin cinayetin işlendiği 14 Kasım 2019 günü saat 10.08 ile 10.39 saatleri aralığında ise İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği görüldü. Ardından saat 16.00 ile 18.30 saatleri arasında Esfanjani'nin Sina F. ve Houtan K.isimli kişilerle Beyoğlu'ndaki Mojgan adlı restorana gittikleri belirlendi.

İLLEGAL YOLDAN KAÇTILAR

Ertesi gün yani 15 Kasım'da, istihbaratçı Safar A.G.Z'nin saat 08.00 sıralarında İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği belirlendi. Aynı gün saat 10:00'da ise Siyavash A. ve firari Esfanjani'nin Sina F. ile buluşmak için harekete geçtiği görüldü. Saat 12:00 sıralarında ise Esfanjani'nin İran'da bulunan Masoud A.'nin talimatı kapsamında cep telefonunu Sarıyer'e attığı tespit edildi. Aynı saatlerde Safar A.G.H.'nin İran İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ayrılarak evine döndüğü ve ailesi ile birlikte Bursa Uludağ'a doğru yola çıktığı belirlendi. 16.35 sıralarında ise İran İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Esfanjani'nin kaçışı için 'Abbas Feramarzi' adına düzenlenen seyahat belgesinin verildiği anlaşıldı. Akşam saat 20.25 sıralarında ise Siyavash Abazarı ve Esfanjani'nin Esenyurt'ta buluştuğu, Esfanjani'nin burada konsolosluktan verilen belgeleri teslim aldığı tespit edildi. 16 Kasım günü saat 01.00'da ise Esfanjani'nın şehirlerarası otobüs ile Bayrampaşa'dan Ankara AŞTİ'ye, oradan da Ağrı'ya hareket ettiği belirlendi.

17 Kasım 2019 tarihinde ise İran uyruklu insan kaçakçısı Siyavash Abazari Shalamzari'nin cinayetten bir gün sonra İranlı istihbaratçı Mohammad R.N.N'den aldığı talimat doğrultusunda Esfanjanı'yi illegal yollardan İran'a kaçırdığı tespit edildi. Esfanjani'nin, Ağrı/Doğubayazıt'a kadar yaptığı otobüs seyahati esnasında İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'Abbas Feramazi' adına düzenlenmiş belgeyi kullandığı belirlendi.

TETİKÇİ İLE BULUŞMA

Cinayetten kısa süre önce yani saat 21.00 sıralarında ise Ali Esfanjani'nin tetikçi Abdulvahhab Koçak ile Levent'te bulunan Kanyon AVM'de buluştuğu görüldü. İkilinin suikaste dair son detayları konuştukları anlaşıldı. Hemen ardından saat 21.30 sıralarında Koçak'ın İstanbul Levent Metro girişi mevkiinde buluna bir aracın bagaj kısmına, Veli Sarı ile birlikte yanaştığı belirlendi. Tetikçi Koçak'ın, Zindashti'ye bağlı olduğu iddia edilen Veli Sarı'dan cinayette kullanılan silahı teslim aldığı tespit edildi. Silahı alan Koçak'ın saat 22:00 sularında, Şişli Ecza Sokak'ta Esfanjani'nin yanında yürüyen Masoud Molavi Vardanjani'ye arkadan 11 kez ateş açtığı görüldü.

REZİDANSTA KALDI

Tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın ise cinayetin ardından Zindashti'ye ait İstanbul "Pruva34" isimli rezidansta saklandığı anlaşıldı. Öte yandan tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın, kullandığı Hollanda GSM hatlarının Nisan 2017 ayında İstanbul'da öldürülen İranlı Saeed Karimian saldırısının faili Abdulvahhab Koçak'ın ağabeyi Ali Koçak tarafından da kullanılması detayı emniyet güçlerince araştırılıyor.

SABAH