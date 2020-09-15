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15.09.2020 - 10:23 | | DHA

İstanbul'da kabus bitti! 3 hırsız da yakalandı

İstanbul'da 3 ayrı evden hırsızlık yapan kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlere geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kabus bitti! 3 hırsız da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Bakırköy ve Başakşehir'de 3 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Polis, yaptığı kamera incelemelerinde şüphelinin kimliğini belirledi. Hırsızlık şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak, cep telefonu ve ziynet eşyası çalarak kaçtıklarını tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 12 Eylül Cumartesi günü Göksu K.(20)'yi gözaltına aldı. Kadın hırsızın 18 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Göksu K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntülere yansıyan 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana geliş ve gidiş anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kız kavgası! Saçından tutup kafasını kaldırıma vurduİstanbul Esenyurt’ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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