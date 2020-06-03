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03.06.2020 - 10:21 | | DHA

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu kamerada

Topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu kamerada

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların toplanarak akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıklarına dair ihbar aldı. Aldıkları ihbar üzerine çalışmalara başlayan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de belirledikleri adreslere, 4 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri arasında 6 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda fiber tanklara gizlenmiş '10 numara yağ' olarak bilinen 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kamyonet ve 1 panelvan araca da el koyuldu. Operasyonlarda yakalanan Muhammed Nurullah G. (43), İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan Hüseyin E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö .(32), Bulut B. (42) ve Yıldıray Ü. (53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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