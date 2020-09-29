İstanbul’da kademeli mesai

Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00’da mesaiye başlıyor. Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken geçen hafta 09.30’da ders başı yapan ilkokul birinci sınıflar ve özel eğitim okulları, dün itibarıyla 09.00’da derse başladı. Kademeli mesainin ilk gününde İstanbul’da tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yine de vardı. Sabah 07.00’den itibaren toplu ulaşım araçlarında yoğunluk artmaya başlarken en yoğun zaman diliminin 08.00-09.00 saatleri arası olduğu gözlendi.