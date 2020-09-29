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29.09.2020 - 07:00 |

İstanbul’da kademeli mesai

İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama dün itibarıyla kamu kurumları ve belediyelerde başladı.

İstanbul’da kademeli mesai

Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00’da mesaiye başlıyor. Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken geçen hafta 09.30’da ders başı yapan ilkokul birinci sınıflar ve özel eğitim okulları, dün itibarıyla 09.00’da derse başladı. Kademeli mesainin ilk gününde İstanbul’da tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yine de vardı. Sabah 07.00’den itibaren toplu ulaşım araçlarında yoğunluk artmaya başlarken en yoğun zaman diliminin 08.00-09.00 saatleri arası olduğu gözlendi.

 

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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