İstanbul'da kademeli mesai toplantısı düzenlendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde yapıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabibi Dr. Bekir Lütfi Çelepçıkay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl AFAD Başkanı Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Arzu Gür, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, İstanbul genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları, toplu ulaşım ile kademeli mesai konuları ele alındı.