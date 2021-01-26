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26.01.2021 - 16:42 | | DHA

Ä°stanbul'da kafa kafaya felaket! Feci ÅŸekilde can verdi

SarÄ±yer'de kamyon ile otomobil kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Otomobilde yolcu koltuÄŸunda oturan kiÅŸi kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kazada otomobil hurdaya dÃ¶nerken, trafik tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±.Â

Ä°stanbul'da kafa kafaya felaket! Feci ÅŸekilde can verdi

Kaza, SarÄ±yer BÃ¼yÃ¼kdere BahÃ§ekÃ¶y Yolunda saat 14.30 sÄ±ralarÄ±ndan meydana geldi. Umutcan Ã–meroÄŸlu'nun kullandÄ±ÄŸÄ± 35 GD 7435 plakalÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ orman yolundan HacÄ±osman istikametinde ilerlerken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, karÅŸÄ± yÃ¶ne geÃ§ip 34 BM 2244 plakalÄ± kamyonet ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Umutcan Ã–meroÄŸlu ve yanÄ±nda bulunan Ahmet Karakurt yaralandÄ±.Â 

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar ambulanslar ile Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yolcu koltuÄŸunda oturan Ahmet Karakurt hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Umutcan Ã–meroÄŸlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ahmet Emir ise ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kaza nedeniyle yol, tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±. Hurdaya dÃ¶nen otomobil ve kamyonetin olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale dÃ¶ndÃ¼.

Ä°stanbulda kafa kafaya felaket Feci ÅŸekilde can verdi

Ä°stanbulda kafa kafaya felaket Feci ÅŸekilde can verdi

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