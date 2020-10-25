MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da kafede taciz iddiasına dayak!
ABONE OL
25.10.2020 - 09:48 | | İHA

İstanbul'da kafede taciz iddiasına dayak!

Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da kafede taciz iddiasına dayak!

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti. Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbullular Pazar sabahına sisle uyandı!İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sisin oluşturduğu büyüleyici manzara havadan fotoğraflandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

İstanbul'da kafede taciz iddiasına dayak!

İstanbul'da kafede taciz iddiasına dayak!

Sıradaki Haber