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13.07.2020 - 17:15 | | DHA

İstanbul'da kanlı kavga! İlk yardımı bekçiler yaptı

Beyoğlu'nda, yabancı uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında başlayan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Karnından bıçaklanan kişinin ilk yardımına koşan bekçi, ambulans gelene kadar, atletiyle yaraya tampon yaptı.

Olay, Bülbül Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri Fas diğeri Filistin uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında, sokakta yaya devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin kendilerine doğru geldiğini gören Filistin uyruklu kişi, Fas uyruklu kişiyi karnından bıçaklayarak kaçmaya başladı.

Bekçilerden biri kanlar içinde yere yığılan yaralının yardımına koşarken, diğeri ise kaçan saldırganın peşine düştü. Adının Muhammed olduğu öğrenilen yaralıya yardım eden bekçi, üzerindeki atleti çıkararak yaranın üzerine tampon yaptı. Bekçi, ambulans olay yerine gelene kadar tampon yapmayı sürdürdü. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan, yaşanan kısa kovalamacanın ardından diğer bekçi tarafından yakalanarak göz altına alındı.

Sokak sakinlerinden Caner Kahraman "Bekçiler bu taraftan koşuyordu. Adamlar burada birbirlerini bıçakladılar. Adam boşluğundan bıçaklandı. Bekçi tişörtünü çıkardı, kanamasının üzerine baskı yaptı. Sonra ambulans geldi götürdü" diye konuştu.

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