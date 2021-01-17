İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da dün bembeyaz örtü ile kaplandı. Yağmur ve Kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselirken kar yağışının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Bugün henüz yağış görülmezken "Kar ne zaman yağacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyor.

KAR YAĞACAK MI?

MARMARA: Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE: Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa'nın Akhisar ilçesi). öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ve bölgenin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun olmak üzere iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Batman ve Siirt'in yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.