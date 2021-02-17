Kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor. Gece başlayan kar yağışı ile birlikte etraf bembeyaz oldu. Kar yağışının ne kadar süreceğini merak edenler "İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi, ne zaman bitecek?" diye soruyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Uydu verileirne göre İstanbul'da kar yağışı akşam 5'ten sonra bitiyor. Yarın ise kar yağışı yerini yağmura bırakıyor. Cuma günü de yağmur devam ederken hafta sonu ise parçalı bulutlu bir hava İstanbulluları bekliyor.