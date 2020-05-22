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22.05.2020 - 12:50 | | DHA

İstanbul'da kargocudan şok eden hareket! Apartmana tuvaletini yaptı

Son dakika haberine göre; Beyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kulaksız Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı. Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü.

Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu

Kargocu paket teslimi için girdiği apartmana idrarını yaparak çıktıBeyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.
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