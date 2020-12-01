İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü girişinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Muhterem Civak'ın kullandığı temizlik malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri parçalayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan Civak, kendi imkanları ile sıkıştığı yerden dışarı çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki temizlik malzemeleri çevreye saçıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.