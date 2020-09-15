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15.09.2020 - 12:44 | | Ferit ZENGİN /İSTANBUL

İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun bulunduğu operasyonlar kamerada

İstanbul Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, 2 gün arayla yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun bulunduğu operasyonlar kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 2 ilçede bulunan adreslerde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı.

Polis ilk operasyonu 11 Eylül Cuma günü  Fatih’te gerçekleştirildi.  Operasyonda 20 kilo 700 gram ectacy hap, 6 kilogram kokain, 9 kilo 60 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi.

 

Gaziosmanpaşa'daki adrese yapılan operasyonda ise 79 kilo 160 gram sentetik kannabinoid, 3 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyona uyuşturucu bulmada eğitimli dedektör köpeği Fırtına da katıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbulda kilolarca uyuşturucunun bulunduğu operasyonlar kamerada

Fatih'te sokak ortasında silahlı çatışmaİstanbul Fatin'te 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma anı çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Çatışmada yaralanan kişinin eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum olduğu öğrenildi.
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