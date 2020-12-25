Son dakika: İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi! Uzun araç kuyrukları oluştu...

İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'un bir çok noktasında olduğu gibi, Kadıköy D-100 Karayolu'nda da her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Trafikte araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibariyle yoğunluk yüzde 69'a çıktı.

FATİH AKSARAY'DA TOPLU ULAŞIM YOĞUNLUĞU

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Fatih Aksaray'da trafik ve toplu taşımada yoğunluğu yaşandı. Saat 16.00'dan itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle tramvay ve otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.



İçişleri Bakanlı tarafından yayımlanan genelge ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü haftası bugün saat 21.00 itibarıyla başlıyor. İstanbul'da hafta içi uygulanan yasak öncesi oluşan trafik yoğunluğu, erken saatlerde başladı. Saat 16.00'dan itibaren hem trafikte, hem de toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Aksaray tramvay durağında ise sosyal mesafe hiçe sayıldı.

İÇİŞLERİNDEN KISITLAMA ÖNCESİ SAAT VE TRAFİK UYARISI

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde "yoğunluk" uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.