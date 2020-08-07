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07.08.2020 - 15:32 | | DHA

İstanbul'da korku apartmanı! Görüntüler dehşete düşürdü

Güngören'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde.

Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var.

9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor. Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.

İstanbulda korku apartmanı Görüntüler dehşete düşürdü

"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.

İstanbulda korku apartmanı Görüntüler dehşete düşürdü

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan Serap Baykara ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı" diye konuştu.

İstanbul'da çökme tehlikesi bulunan apartmanda çaresizlik içinde yaşayan vatandaşlarGüngören'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde.
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