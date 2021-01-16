MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da korku dolu anlar! Çenesinden girdi, alnından çıktı
ABONE OL
16.01.2021 - 15:26 | | DHA

İstanbul'da korku dolu anlar! Çenesinden girdi, alnından çıktı

Beyoğlu'nda kaldığı otel odasında elindeki tabancanın patlaması sonucu başından yaralanan kişi lobiye inerek yardım istedi. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonrası ağır yaralan kişi yürüyerek bindiği sedye ile ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Çenesinden girdi, alnından çıktı
Beyoğlu'nda otelde korku dolu anlar
Beyoğlu'nda otelde korku dolu anlar
Beyoğlu'nda otelde korku dolu anlar
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay dün akşam İstanbul Beyoğlu'nda saat 17.00 sıralarında yaşandı. Yüksek Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan otelde kalan Mehmet Emin Ö. elindeki tabancanın ateş alması sonucu başından yaralandı. Mermi çekirdeğinin çene altından girip alnından çıkması sonucu kan kaybeden yaralı bu halde lobiye inerek yardım istedi. Daha sonra otel önüne çıkan Mehmet Emin Ö. oturup beklerken polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Mucizevi şekilde hayatta kalan ve sedyeye yürüyerek binen yaralı daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Ö.'nün ciddi derecede hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.  

İstanbulda korku dolu anlar Çenesinden girdi, alnından çıktı

    İstanbul’da kar yağışı başladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki casusun ifadeleri ortaya çıktı

    Savunma Sanayi Başkanlığı’ndaki casusun ifadeleri ortaya çıktı

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    En güçlü pasaportlar belli oldu! Türkiye'nin sırası...

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    İnsanlığı nasıl bir düzen bekliyor? 99 düşünür cevapladı

    AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021 için TIKLA: AUZEF geçme notu kaç (İstanbul Üniversitesi )?

    AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2021 için TIKLA: AUZEF geçme notu kaç (İstanbul Üniversitesi )?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet