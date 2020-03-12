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12.03.2020 - 12:37 | | DHA

Ä°stanbul'da korku dolu anlar! Hem silahla vurdu, hem yayÄ±nladÄ±

Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane'deberber dÃ¼kkanÄ±na giren silahlÄ± saldÄ±rgan bir kiÅŸiyi vurdu. SaldÄ±rgan saldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± sosyal medyada yayÄ±nladÄ±.Â

Ä°stanbul'da korku dolu anlar! Hem silahla vurdu, hem yayÄ±nladÄ±

Olay Ä°stanbul KaÄŸÄ±thane Seyrantepe, Cihangir Sokakta bulunan berberde saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Mehmet Åž. isimli ÅŸÃ¼pheli aralarÄ±nda daha Ã¶nceden problem olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen Selahattin Ãœ.'nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± berbere geldi.

Â Mehmet Åž. yanÄ±ndaki pompalÄ± tÃ¼fekle Selahattin Ãœ.'ye ateÅŸ aÃ§tÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri yÃ¶nlendirildi. SaldÄ±rgan Mehmet Åž. olay yerinde polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KasÄ±klarÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Selahattin Ãœ. ise hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.


SALDIRIYI SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLADI

Ã–te yandan saldÄ±rgan Mehmet Åž. olay anÄ±nÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla kaydederek, sosyal medyadan canlÄ± yayÄ±nladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde saldÄ±rganÄ±n pompalÄ± silahÄ±nÄ± Ã§Ä±kararak dÃ¼kkan Ã¶nÃ¼nden iÃ§eriye girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°Ã§eri giren saldÄ±rgan arkadaÅŸÄ± olduÄŸu kiÅŸiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. SaldÄ±rgan uzaklaÅŸma anÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±.

Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taÅŸÄ±yorAdanaâ€™da tek kullanÄ±mlÄ±k saÄŸlÄ±k malzemeleri üretip satan firmanÄ±n sahibi Himmet AkÄ±z, corona virüs dünya genelinde yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem yurt içi, hem yurt dÄ±ÅŸÄ± maske satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n misliyle arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.
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