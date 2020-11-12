12.11.2020 - 13:35 |
Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! Belden yukarısı yok
İstanbul Büyükçekmece'deki İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde parçalanmış halde ceset bulundu.
Büyükçekmece İSKİ Ahmediye Atıksu Terfi Merkezi'nde çalışanlar su arıtma bölümündeki su kanalı içinde belden aşağısı olan ceset parçası gördü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma geldi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin diğer kısımlarını bulmak için çalışma yaparken, cansız bedenin kime ait olduğu da araştırılıyor.
Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.