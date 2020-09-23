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23.09.2020 - 12:08 | | DHA

İstanbul'da korkunç olay! Silahla vurup öldürdü

İstanbul Büyükçekmece, köpeğini sokak köpekleriyle dövüştüren bir kişi daha sonra da bir köpeği silahla vurarak öldürdü. Silahlı saldırganın köpeğe ateş etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi Tepekent Caddesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, iki kişi pitbull cinsi köpeklerini, cadde üzerinde sokak köpekleriyle kavga ettirdi. Sokak köpekleri ile kendi köpekleri arasında kavga başlarken, cadde üzerinde başka bir köpek pitbulların üzerine koştu.

Köpeklerden birinin sahibi kendi köpeğini çekerek, koşan sokak köpeğine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan köpek hayatını kaybederken, saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Gelen silah seslerinin üzerine caddeye koşan vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir dükkana ait güvenlik kameraları yaşanan anları saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, pitbull cinsi köpeklerin sahibinin, sokak köpeğine ateş ettiği anlar gözüküyor.

İstanbulda korkunç olay Silahla vurup öldürdü

Şişli'de dizi oyuncusuna silahlı saldırı kameradaİstanbul Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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