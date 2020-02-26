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26.02.2020 - 09:30 | | DHA

Son dakika... İstanbul'da korkutan kaza! İçi yolcu dolu otobüs otomobil ile çarpıştı

İstanbul Ataşehir'de Özel Halk Otobüsü önünde giden otomobile çarptı. Refüjdeki reklam panosuna çarpıp, duran otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Son dakika... İstanbul'da korkutan kaza! İçi yolcu dolu otobüs otomobil ile çarpıştı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ataşehir, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında meydana geldi. A.E.'nin kullandığı Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan Özel Halk Otobüsü önünde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs refüjdeki reklam panosuna çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcunun yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: FREN TUTMADI ÇARPTIM

Otobüs şoförü A.E, "Seyir halindeydim. Fren tutmadı. Çarptım" dedi.  Alkol kontrolü yapılan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil sürücüsü O.Ş. ise, "Işıklarda duruyordum. Yeşil yandı yavaş yavaş ilerliyordum. Arkadan otobüs çarptı sonra tekrar bir daha çarptıktan sonra yan dönerek reklam panosuna çarptı. Otobüste yolcular vardı. Yaralanan 1 kişiyi ambulans aldı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından otobüs vinç yardımıyla kurtarılarak kaldırıldı.

 

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