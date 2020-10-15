İstanbul’da korkutan kırmızılık

Kovid-19 salgının ilk dönemi sayılan Nisan ve Mayıs aylarında ülke genelindeki vakaların yüzde 63’ünün kümelendiği ve ‘Türkiye’nin Vuhan’ı olarak gösterilen megakentteki salgın yeniden artışa geçti. Vaka artışı ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına yansırken, risk haritasında Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenyurt’un tamamı kırmızıya boyandı.

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca tarafından ülke genelindeki tüm korona vaka sayıları ayrıntılı olarak açıklanacak. Bir süredir semptom göstermeyenlerin yer almadığı tablodan çıkacak rakamlar merak konusu olurken, Kovid-19 salgınında, İstanbul’daki artış ise Hayat Eve Sığar uygulamasına yansımış durumda. Haritalarda, İstanbul’un yeniden Türkiye’nin Wuhan’ı olduğu açıkça görülürken, megakentin Marmara Bölgesindeki illeri tetikleme olasılığı ise uzmanları endişelendiriyor. İlçelerdeki vaka sayılarının henüz bilinmediği İstanbul’da, ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden yayınlanan son haritalarda özellikle Avrupa Yakası’ndaki birçok semtte Kovid-19 patlaması yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.

EN RİSKLİ ESENLER

Nisan, Mayıs döneminde olduğu gibi, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt’un en riskli ilçeler olarak öne çıktığı dikkatlerden kaçmazken, Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli ilçelerinde riskin daha yoğun olduğu görülüyor. Risk haritasına göre İstanbul’da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte. Gaziosmanpaşa ilçe merkezi ile Kağıthane’ye bağlı Girne Caddesi’nin çevresi de risk haritasında kırmızı olarak işaretlenmiş durumda. Küçükçekmece Bozdoğan Caddesi, Maltepe Nil Caddesi, Sancaktepe Zaloğlu Rüstem Caddesi’ne yakın kısımlar da riskli yerleşim alanları olarak dikkat çekiyor.

İLÇE BAZINDA ÖNLEM

Kentteki Kovid-19 riskinin arttığını belirten İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tufan Tükek de, “İstanbul’a geri dönüşün artması ile Kovid-19’da da artış hızlandı. Hastaneler hazır durumda, ancak gevşeme olursa işimiz zorlaşır. Hastalığın hiç şakası yok. Gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyelim” uyarısında bulundu. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Osman Erk ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Haritalara ilçeler bazında baktığımızda, riskli bölgelerin her gün evinden işine gitmek zorunda olan işçi kesimin yaşadığı yerler olması dikkat çekici. Riskli olarak öne çıkan yerler göç alan, kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler paketleri uygulanabilir. Esenler, Bağcılar, Sultangazi, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Güngören özelinde çalışmalar yapılmalı. Bu ilçelerde Kovid-19 ile mücadele için daha yoğun kampanya ve eğitim düzenlenebilir” dedi.